На Ямале 2019 год станет Годом благоустройства

ТАСС, 4 декабря. Следующий год станет Годом благоустройства в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в Ямало-Ненецком автономном округе.

"2019 год я объявляю Годом благоустройства, и особо обращаю внимание, что комфортная среда должна дойти до самых маленьких наших населенных пунктов. В программу по благоустройству в новом году войдут поселения с числом жителей от 200 человек", - сказал Артюхов.

Он добавил, что в следующем году финансирование программы "Комфортная городская среда" в округе будет увеличено на треть. "Вижу, что люди позитивно воспринимают изменения, для меня это главный признак того, что работу на этом направлении необходимо усиливать. За прошедшее лето появилось более 45 новых парков, скверов, пешеходных зон и площадок для отдыха - они преобразили облик наших городов. Было обновлено свыше 400 дворовых территорий, это меняет самочувствие и настроение людей, их отношение к жизни на Севере", - подчеркнул глава региона.