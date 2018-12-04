Губернатор ЯНАО сообщил о более 10% прироста производства в регионе по итогам 2018 года

ТАСС, 4 декабря. Прирост промышленного производства в Ямало-Ненецком автономном округе по итогам 2018 года составит более 10%. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в Ямало-Ненецком автономном округе.

"Такого бума развития промышленности, как сейчас, у нас не наблюдалось с советских времен. Прирост производства по итогам этого года должен составить более 10%, на фоне среднероссийских показателей это очень большая цифра. Ямал сегодня чувствует себя уверенно, у нас сильные бюджетные показатели", - сказал Артюхов.

Он подчеркнул, что, благодаря выстроенной системе региональных льгот, крупному бизнесу выгодно регистрировать предприятия в округе.

За последние пять лет в округе зафиксирован положительный тренд роста индекса промышленного производства, прирост которого составил около 30%. Объем промышленного производства в 2017 году составил более 2 трлн рублей.