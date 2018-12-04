Один человек погиб, один пропал без вести в результате пожара на складе в Нижневартовске

ТАСС, 4 декабря. Спасатели обнаружили тело мужчины, погибшего при пожаре на мебельном складе в Нижневартовске. Еще один человек считается пропавшим без вести, сообщается во вторник на сайте регионального управления СК РФ.

Пожар на мебельном складе в полутора километрах от центра Нижневартовска произошел вечером 1 декабря, во время горения обрушилась кровля здания на площади 600 кв. метров. Ранее сообщалось, что в результате ЧП никто не пострадал.

"В ночь на 4 декабря при разборе завалов спасателями МЧС обнаружены фрагменты тела мужчины, предположительно, работника склада. Кроме этого, по данным следствия, остается неизвестным местонахождение еще одного работника", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, разбор завалов в настоящее время продолжается. "Следователями проведен осмотр места происшествия, опрашиваются работники склада, проводятся другие проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в управлении.