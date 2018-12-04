На Ямале субсидия для молодых семей на покупку жилья вырастет до 40% от его стоимости

ТАСС, 4 декабря. Субсидия для молодых семей на приобретение жилья на первичном рынке в Ямало-Ненецком автономном округе вырастет с 30% до 40% от стоимости жилья с 2019 года. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов в ходе ежегодного доклада о положении дел в Ямало-Ненецком автономном округе.

"Мы поднимаем финансирование этой программы в три раза, средств хватит, чтобы за три года новые квартиры могли приобрести примерно 2 тыс. молодых семей. Тем ямальцам, которые встали в очередь на получение субсидии по федеральной программе, мы предоставим возможность перейти в региональную очередь и успеть получить выплату. Также мы увеличиваем размер самой субсидии для молодых семей на приобретение нового жилья на первичном рынке, сумма вырастет до 40% от стоимости квартиры", - сказал Артюхов.

По данным властей, в настоящее время субсидия компенсирует 30% от стоимости нового жилья.

Общий объем финансирования программы "Молодая семья" с 2019 по 2021 годы превысит 2,5 млрд рублей. В 2019 году финансирование составит более 900 млн рублей, в 2020-2021 годах - порядка 800 млн рублей ежегодно. Ранее финансирование данной программы составляло 275 млн рублей в год.

Компенсацию в 40% от стоимости нового жилья смогут получить также врачи, учителя, спортивные тренеры, социальные работники, профессионалы высокой квалификации, которые приезжают и остаются в регионе. "Средний размер выплаты на семью из трех человек составит примерно 1,2 млн рублей", - пояснил Артюхов.

В целом, по словам губернатора округа, объемы строительства жилья за пять лет вырастут на треть. "Мы планируем выйти на цифру в 320 тыс. квадратных метров жилья, это более 5,5 тыс. новых квартир ежегодно", - уточнил он.

Аварийное жилье

Важнейшей задачей в округе остается переселение граждан из аварийного жилья. "В этом году мы утвердили соответствующую адресную программу. В ближайшие три года из аварийного фонда переедут 5 тыс. ямальских семей", - рассказал Артюхов.

По его словам, меры по улучшению жилищных условий позволят в ближайшие три года обрести новый дом примерно 10,5 тыс. ямальских семей.

Ранее в пресс-службе губернатора ЯНАО сообщали, что строительный бюджет региона в 2019 году увеличится почти в два раза по сравнению с текущим годом. В проекте бюджета на следующий год заложена сумма 21,5 млрд рублей.