В Центральном военном округе созданы новые воинские части

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Новые воинские части для защиты полевых командных пунктов созданы в нескольких областях на территории Центрального военного округа (ЦВО). Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой округа.

"Новые воинские части для комплексной защиты полевых командных пунктов сформированы в Новосибирской, Свердловской и Самарской областях. Личный состав отдельного батальона охраны обеспечит безопасность маршрутов движения колонн техники со средствами связи, оборону основных и запасных командных пунктов в интересах штаба ЦВО, дежурных огневых средств", - говорится в сообщении.

Военнослужащие трех новых частей будут нести службу на блокпостах, выполнять мероприятия по противодиверсионной защите. "Охрану и оборону пунктов управления 2-й и 41-й общевойсковых армий обеспечат отдельные роты охраны. С 1 декабря военнослужащие приступили к слаживанию в ходе занятий по боевой подготовке на полигонах", - уточнили в военном округе.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. Также в состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база, дислоцированная на территории Таджикистана, авиабаза Кант в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.