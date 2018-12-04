Уральские ученые внедрят свои разработки на производстве минеральной ваты в Монголии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) разработают способы повышения производительности для завода по изготовлению минеральной ваты в Монголии. Модернизация позволит повысить эффективность производства до 50%, сообщили во вторник в пресс-службе вуза.

"Ученые вуза проведут научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по совершенствованию изготовления минеральной ваты на предприятии "Монгол Базальт". Соответствующий контракт на сумму в 2 млн рублей подписали в Улан-Баторе генеральный директор завода Лхагважав Ариунболд и первый проректор УрФУ Сергей Кортов", - говорится в сообщении.

По словам Кортова, при выполнении контракта будут использоваться разработки университета. "Это позволит повысить эффективность производства до 50%. Модернизация коснется практически всех технологических этапов производства ваты. Внесенные изменения позволят "Монгол Базальту" стать одним из лучших предприятий по изготовлению минеральной ваты в регионе", - приводит пресс-служба слова первого проректора УрФУ.

В пресс-службе добавили, что минеральная вата используется для изготовления теплоизоляционных плит, которые востребованы при строительстве жилых домов. "На многих предприятиях Монголии работает уже устаревшее оборудование, требующее модернизации или полной замены. В Монголии понимают, что только с нашими специалистами возможно решение таких задач. Идет процесс восстановления сотрудничества Монголии с Россией, в том числе и в вопросе подготовки кадров, которые будут работать на монгольских предприятиях", - приводит пресс-служба слова директора института новых материалов и технологий УрФУ Олега Шешукова.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, УрФУ является партнером правительства Монголии в развитии образования, науки и инноваций. "Задача - обеспечить подготовку элитных инженерных кадров для предприятий Монголии в университете. Мы также проводим мероприятия по продвижению русского языка и русской культуры в этой стране и создаем систему устойчивого эффективного сотрудничества университета с выпускниками, проживающими там", - уточнил собеседник агентства.

УрФУ является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в университете обучаются около 35 тыс. студентов. Здесь работает 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых.