Ученые прогнозируют увеличение популяции цапель в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Ученые-орнитологи Тюменского государственного университета (ТюмГУ) по итогам изучения особенностей формирования и развития гнездовой колонии серых цапель прогнозируют увеличение популяции этих птиц в регионе. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе вуза.

"Итоги исследования показали высокую приспособленность серой цапли к гнездованию, при умеренном антропогенном воздействии колонии серых цапель могут быстро развиваться и достигать значительной величины на территории всей Тюменской области", - сообщили в пресс-службе.

По информации вуза, работа над исследованием велась в окрестностях озер Тюменского района в течение пяти лет.

Как пояснила доцент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных ТюмГУ Мария Лупинос, на сроки размножения влияет ход весенних явлений, возраст птицы, обилие корма и наличие врагов.

"Серые цапли для устройства гнезд предпочитают использовать сосну обыкновенную. Это связно, во-первых, с тем, что сосна является видом-доминантом на нашей территории. Во-вторых, взрослым птицам легче скрываться в ветвях усыхающих сосновых деревьев. Так, при появлении первых сигналов опасности птицы встают, принимая вытянутую вертикальную позу, это позволяет им эффективно скрывать контуры своего тела на фоне дерева", - сказала орнитолог, чьи слова привела пресс-служба.

По словам Лупинос, прилет птиц на места гнездования зависит от метеоусловий года и начинается в Тюменской области в конце марта - начале апреля. "В регионе отмечается одиночное расположение гнезд на отдельных растущих деревьях и множество многоуровневых гнезд, расположенных на одном дереве на разной высоте. Высота расположения гнезд серых цапель варьирует от 9 до 15 метров", - добавила она.

В настоящее время в регионе создается межрегиональный научно-образовательный центр (НОЦ) в рамках национального проекта "Наука". Проектируемый центр может объединить десять вузов, семь крупных бизнес-корпораций, девять научных организаций и сконцентрироваться на темах, учитывающих специфику этой территории.