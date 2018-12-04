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Три человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Челябинской области

Возгорание возникло в деревянном доме в городе Верхний Уфалей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли во время пожара в многоквартирном деревянном доме во вторник в городе Верхний Уфалей Челябинской области. Возгорание произошло в одной из квартир, сообщила ТАСС сотрудница пресс-центра ГУ МЧС России по региону Юлия Лыкова.

"В 10:50 мск поступило сообщение о пожаре в Верхнем Уфалее по улице Станционная. На место были направлены 12 сотрудников МЧС и три единицы техники. В одной из квартир двухэтажного и двухподъездного дом барачного типа было обнаружено задымление. Когда первый пожарный расчет зашел в квартиру, было обнаружено горение пола на площади 10 квадратных метров, а в ходе дальнейшей разведки - три тела: двух женщин и одного мужчины", - сказала она.

Лыкова добавила, что погибшие, по предварительным данным, отравились продуктами горения. "Со слов медиков, находившихся на месте, данные граждане были в состоянии алкогольного опьянения. Предварительная причина возгорания - нарушение правил эксплуатации электрооборудования", - добавила сотрудница ведомства.

К 11:05 мск пожарные остановили распространение огня, а в 11:18 мск завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.

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