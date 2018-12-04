Челябинский интернат изъял из оборота некачественный рис

ЧЕЛЯБИНСК, 4 декабря. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Руководство Челябинского детского дома-интерната для глубоко умственно отсталых детей, где плановая проверка Россельхознадзора обнаружила некачественный рис, оперативно изъяло его из оборота. Об этом ТАСС во вторник сообщила директор заведения Марина Синькевич.

Ранее сообщалось, сотрудники Россельхознадзора во время проверки Челябинского детского дома-интерната для глубоко умственно отсталых детей обнаружили предназначенный для питания некачественный рис, в котором попадаются зерна с шелухой и темными ядрами. Продукт предписано вернуть изготовителю.

"Во время плановой проверки Россельхознадзора нами для проведения лабораторных исследований было отобрано три вида крупы: овсяные хлопья, манная и рис шлифованный. Это обычное дело при проверке Россельхознадзора. По результатам лабораторных исследований было выявлено несоответствие двух показателей качества риса шлифованного, при этом визуально он был абсолютно нормальным, никаких темных пятен и шелухи не было, так как приемка проводится комиссионно. Предписание Россельхознадзора незамедлительно выполнено, рис изъят из оборота", - сказала собеседница агентства.

По словам директора, договор на поставку крупы был заключен в результате электронного аукциона. Поставщикам некачественного риса выставлены штрафные санкции. Рис заменят.