Обвиняемым в хищении 560 млн рублей из банка в Тюмени грозит до 10 лет тюрьмы

ТАСС, 4 декабря. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о похищении 560 млн рублей из тюменского банка троим жителям Москвы, Санкт-Петербурга и Оренбурга. Им грозит до 10 лет тюрьмы, сообщается во вторник на сайте регионального ведомства.

По данным прокуратуры, в январе 2018 года совладелец и председатель правления Сибирского банка реконструкции и развития (Тюмень) Григорий Романюта вместе со своим знакомым из Москвы создал организованную преступную группу для хищения денег из кассы возглавляемого банка. "В состав группы вошли петербуржец и оренбуржец, а также жительница Иркутска, которая была специально принята на должность заместителя правления банка. Романюта и его сообщница организовали пополнение кассы банка из отделения по Тюменской области Уральского главного управления Центрального банка РФ наличными денежными средствами в общей сумме 561 млн рублей под предлогом выплаты денег вкладчикам. Затем преступная группа похитила деньги из кассы банка", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщает ведомство, трое обвиняемых в феврале 2018 года по решению суда заключены под стражу. Романюта и его сообщница находятся в международном розыске. "После вручения обвинительного заключения 27 томов уголовного дела будут направлены в Калининский районный суд Тюмени для дальнейшего рассмотрения, - говорится в сообщении.