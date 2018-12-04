Полуторагодовалый ребенок умер в частном детском саду Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Полуторагодовалый ребенок скончался во вторник в частном детсаду Екатеринбурга. По факту смерти мальчика следователи проводят проверку, сообщил ТАСС помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Свердловской области Максим Чалков.

"В частном детском саду Екатеринбурга скончался ребенок, родившийся в мае 2017 года. Проводится проверка", - сказал он.

В пресс-службе уточнили, что каких-либо внешних факторов, которые могли бы привести к смерти ребенка, на данный момент не установлено. Точная причина смерти ребенка будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.