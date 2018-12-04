Свердловское Заксобрание приняло бюджет с дефицитом 7,7 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Законодательное Собрание Свердловской области приняло бюджет региона на 2019 год и 2020 и 2021 годы в третьем чтении. Дефицит бюджета по сравнению с первым чтением увеличился на 1,3 млрд рублей до 7,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба областного парламента.

"Окончательная балансировка бюджета привела к увеличению доходов на 10,4 млрд рублей, расходов - на 11,3 млрд рублей. В результате доходы областного бюджета в будущем году планируются в размере 249,6 млрд рублей, расходы - 257,4 млрд рублей. Несколько возрос дефицит с 6,4 млрд рублей до 7,7 млрд рублей, но этот показатель ниже прогноза дефицита бюджета нынешнего года [11,5 млрд рублей]", - говорится в сообщении.

Большая часть дополнительно заложенных расходов будет направлена на ремонт и реконструкцию дорог, газификацию, строительство спортивных объектов, домов культуры, лечебных учреждений и поддержку многодетных семей.

В 2019 году регион увеличит расходы на образование на 8,7 млрд рублей - до 66,5 млрд рублей и направит почти 100 млрд рублей на трансферты муниципалитетам, сообщил во вторник губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей официальной странице в Instagram.