В Челябинске гражданин Украины оспорил отказ в предоставлении ему временного убежища в РФ

ЧЕЛЯБИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Челябинский областной суд во вторник удовлетворил иск гражданина Украины Филиппа Венедиктова к Главному управлению МВД России по Челябинской области. Ему удалось оспорить отказ в предоставлении временного убежища на территории России, сообщила во вторник журналистам пресс-служба суда.

По данным местных СМИ, Венедиктов является жителем Донбасса.

Как отметили в пресс-службе суда, ранее Главное управление МВД России по Челябинской области отказало Венедиктову в предоставлении ему временного убежища на территории России. Он с этим решением не согласился и обратился в районный суд, где ему отказали. В дальнейшем Челябинский областной суд рассмотрел дело в качестве первой инстанции. Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку был сопряжен со сведениями, составляющими государственную тайну.

"Сегодня Челябинский областной суд рассмотрел административное исковое заявление иностранного гражданина [жителя Украины] Филиппа Венедиктова, который оспаривал решение миграционного органа об отказе предоставить ему временное убежище на территории РФ. Суд удовлетворил требования истца. На административного ответчика, то есть на ГУ МВД России по Челябинской области, возложена обязанность повторно рассмотреть заявление Венедиктова. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано", - пояснили ТАСС в пресс-службе суда, отметив, что "не могут раскрывать какие-либо другие детали из-за секретности процесса".

По данным местных СМИ, Венедиктов является жителем Донбасса, Украину покинул из-за несогласия с политикой властей. Он планирует жить в Магнитогорске Челябинской области, работать электромехаником, а также в ДОСААФ заниматься военно-патриотическим воспитанием детей.