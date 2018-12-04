СК в Челябинской области проверит информацию СМИ о пенсионере, умершем в приемном покое

ЧЕЛЯБИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники управления Следственного комитета России по Челябинской области проведут доследственную проверку по сообщениям СМИ о том, что 73-летний житель области скончался в приемном покое одной из больниц Магнитогорска, сообщила журналистам во вторник пресс-служба управления.

По данным местных СМИ, жителя Нагайбакского района Челябинской области 1 декабря привезла жена в приемный покой одной из больниц Магнитогорска. Якобы ему отказали в первой медицинской помощи, после этого он умер.

"Для проверки факта возможной преступной небрежности со стороны работников лечебного учреждения следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области организовано проведение доследственной проверки. По результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.