{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК в Челябинской области проверит информацию СМИ о пенсионере, умершем в приемном покое

По данным местных СМИ, мужчине отказали в первой медицинской помощи

ЧЕЛЯБИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Сотрудники управления Следственного комитета России по Челябинской области проведут доследственную проверку по сообщениям СМИ о том, что 73-летний житель области скончался в приемном покое одной из больниц Магнитогорска, сообщила журналистам во вторник пресс-служба управления.

По данным местных СМИ, жителя Нагайбакского района Челябинской области 1 декабря привезла жена в приемный покой одной из больниц Магнитогорска. Якобы ему отказали в первой медицинской помощи, после этого он умер.

"Для проверки факта возможной преступной небрежности со стороны работников лечебного учреждения следственными органами Следственного комитета РФ по Челябинской области организовано проведение доследственной проверки. По результатам будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияЧелябинская область
В Югре предпринимателей подозревают в неуплате налогов на 50 млн рублей
Возбуждены уголовные дела
Читать полностью