Суд на Урале приговорил к различным срокам лишения свободы банду грабителей банков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил четверых мужчин к срокам лишения свободы от 8 до 12,5 года колонии за серию разбойных нападений на банки. Об этом сообщил во вторник журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сегодня в Екатеринбурге судья Кировского районного суда огласила приговор в отношении мужчин, ранее судимых за имущественные преступления и незаконный оборот наркотиков. Граждан признали виновными в серии разбойных нападений на банковские учреждения Екатеринбурга. Двое приговорены к 12 годам лишения свободы, еще один к 11 годам, четвертый - к 8 годам и одному месяцу, еще один, заключивший досудебное соглашение, был осужден в августе текущего года к 12,5 года лишения свободы", - сказал он.

Горелых добавил, что всего подозреваемые совершили четыре нападения на разные банки. Так, 24 мая 2017 года они похитили 2,7 млн рублей, 17 ноября и 5 декабря того же года злоумышленники незаконно проникли в офисы банков и похитили 788,5 тыс. рублей, в январе 2018 года они ограбили банк на почти 600 тыс. рублей и 16 тыс. долларов. После этого их задержали по горячим следам.

Выявили и задержали группу сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии.