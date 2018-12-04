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В Югре предпринимателей подозревают в неуплате налогов на 50 млн рублей

Возбуждены уголовные дела

ТАСС, 4 декабря. Следователи Нижневартовска возбудили уголовные дела в отношении руководителей двух фирм, которых подозревают в неуплате налогов почти на 50 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник пресс-службой следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

"По версии следствия, руководитель фирмы, осуществляющей деятельность по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта, предоставив в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 27 млн рублей. В совершении аналогичного преступления подозревается директор строительной фирмы Нижневартовска, который, по данным следствия, уклонился от уплаты в бюджет налогов на сумму свыше 22 млн рублей", - сообщается в тексте.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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