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Прокуратура на Урале добилась ужесточения наказания экс-сотруднику полиции за коррупцию

Бывший полицейский получит семь лет лишения свободы вместо ранее вынесенного штрафа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Бывшему сотруднику полиции ужесточено наказание до семи лет лишения свободы вместо ранее вынесенного штрафа по апелляционному представлению прокуратуры Свердловской области по факту коррупции. Об этом в среду говорится в сообщении, распространенном пресс-службой прокуратуры региона.

По данным надзорного ведомства, 7 декабря 2016 года сотрудник полиции изъял у индивидуального предпринимателя алкогольную продукцию. После чего потребовал от управляющей магазина передачи 300 тыс. рублей за возврат изъятой продукции и непривлечение предпринимателя к административной ответственности. Управляющая магазином перевела часть требуемой суммы в размере 50 тыс. рублей, после чего заявила в полицию по факту взятки.

"Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда по апелляционному представлению прокуратуры изменила приговор Октябрьского районного суда Екатеринбурга в отношении бывшего старшего участкового уполномоченного отдела полиции №7 УМВД России по Екатеринбургу. Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил наказание в виде штрафа в размере 2 млн 350 тыс. рублей. Прокуратура, не согласившись с приговором, обжаловала его в вышестоящий суд. <…> Свердловский областной суд, согласившись с позицией прокуратуры Октябрьского района Екатеринбурга, удовлетворил апелляционное представление прокурора, назначив [бывшему сотруднику полиции] наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 120 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, экс-сотрудник полиции признан виновным, в том числе, в совершении особо тяжкого преступления коррупционной направленности, вину в получении взятки не признал. В ведомстве отметили, что приговор в законную силу вступил.

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