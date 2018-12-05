Челябинские власти до конца года проведут презентацию региона во всех странах ШОС

ЧЕЛЯБИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Челябинской области проведут комплексную презентацию региона во всех странах - участницах Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) до конца 2018 года. Об этом в среду сообщил заместитель губернатора региона Руслан Гаттаров в рамках проходящей в Челябинске ознакомительной встречи в формате Форума глав регионов ШОС.

В Челябинске в 2020 году пройдут саммиты ШОС и БРИКС. По данным правительства региона, общая сумма вложений в рамках подготовки к саммитам составит от 40 до 50 млрд рублей. Для их проведения создают конгресс-холл и общественно-деловой центр, будет построено и реконструировано порядка двух десятков объектов гостиничной инфраструктуры, кроме того, запланирована реконструкция аэропорта и других объектов инфраструктуры.

"Челябинская область до конца этого года планирует посетить все страны - участницы ШОС в формате, о котором говорил губернатор региона Борис Александрович Дубровский, то есть в формате "Дни Челябинской области". В делегацию войдут представители бизнеса, образования, спортсмены, творческие коллективы", - сказал Гаттаров.

По словам Дубровского, "Дни Челябинской области" - это комплексная презентация региона.

Форум в Челябинске

Ознакомительная встреча в формате Форума глав регионов государств - членов ШОС проходит в Челябинске в среду. Участие в ней принимают делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана. С российской стороны участвуют специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов, представитель Министерства экономического развития РФ, представители правительства Челябинской области во главе с губернатором Борисом Дубровским, делегации других регионов России.

Делегацию ШОС возглавляет заместитель генерального секретаря Азиз Носиров. Встреча носит подготовительный характер к проведению саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году. На ней также вырабатывают формат развития прямых культурных и экономических связей между регионами стран - участниц ШОС.

ШОС - международная организация, созданная в июне 2001 года в Шанхае. Ее членами являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. БРИКС - неформальное объединение пяти быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, основано в июне 2006 года.