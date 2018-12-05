На конкурсе "УМНИК" в Екатеринбурге представили метод быстрой диагностики загрязнения воды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Молодые ученые представили более 70 инновационных проектов в финале конкурса "УМНИК", который в среду стартовал в Екатеринбурге. Среди проектов - робот-ассистент для людей с нарушениями двигательных функций и система экспресс-диагностики загрязнения воды, сообщила пресс-служба регионального представительства Фонда содействия инновациям.

"На протяжении трех дней комиссия в составе ученых, представителей власти и бизнес-сообществ рассмотрит 77 наиболее перспективных проектов, в том числе робота- ассистента при нарушениях двигательных функций человека, беспилотника для агрономических работ, торфосодержащих блоков для быстровозводимых домов, методики экспресс-диагностики загрязнения воды, биопрепарата для утилизации продуктов нефтепереработки", - говорится в сообщении.

Среди участников конкурса - студенты, аспиранты и молодые ученые в возрасте 18-30 лет. Авторы лучших проектов получат грант в размере 500 тыс. рублей.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, еще один проект связан с разработкой экспресс-диагностики заболеваний, передающихся от животных человеку. "На сегодняшний день подобные исследования проводятся долго и дорого, идея заключается в разработке тест-полосок, которые будут давать результат мгновенно", - уточнила собеседница агентства.

Конкурс "УМНИК" ежегодно проходит в 70 регионах России, его целью является поддержка молодых ученых, стремящихся реализовать себя в научно-технической и инновационной сфере. В Свердловской области с 2007 года финансовую поддержку на общую сумму более 229 млн рублей получили 553 молодых ученых, многие из них уже создали малые инновационные предприятия и получили патент на изобретения. В этом году на звание самых перспективных для реализации претендовало 134 проекта.

"С каждым годом число участников федеральной программы "УМНИК" растет. Радует, что все больше молодых людей задумываются о практическом применении своих разработок, коммерциализируют свои идеи и претворяют в жизнь, тем самым помогая усовершенствовать отечественное производство", - цитирует пресс-служба замруководителя представительства фонда в Свердловской области Алису Казимировских.