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Более 4 тыс. человек почти сутки остаются без воды из-за коммунальной аварии в Челябинске

Сообщается о повреждении подземного водопровода при проведении земляных работ, из-за чего нарушено водоснабжение около 169 многоквартирных домов

ТАСС, 5 декабря. Более 4 тыс. человек, а также две школы, пять детских садов и поликлиника почти сутки остаются без воды из-за коммунальной аварии в поселке Новосинеглазово, который относится к Советскому району Челябинска. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

"Прорыв водовода произошел вчера вечером из-за неправильных действий по подключению собственника частного жилого дома. <…> В связи с особой сложностью, и чтобы не допустить усугубления ситуации, аварийные работы перенесли на дневное время", - сообщает пресс-служба со ссылкой на временно исполняющего полномочия главы города Челябинска Владимира Елистратова.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы Челябинска, при проведении земляных работ повредили участок подземного водопровода, из-за чего было нарушено водоснабжение около 169 многоквартирных жилых домов (двух, трех, четырех, пяти, 10-этажных) и 150 частных домов, в которых проживает около 4,5 тыс. человек, а также под отключение попали две школы, пять детсадов и поликлиника. По информации синоптиков, на данный момент в городе минус 7,5 градусов.

По данным администрации, в отношении жителя поселка, который попытался самостоятельно подключиться к магистральному водоводу, будет возбуждено административное дело, и ему придется возместить весь ущерб. В пресс-службе добавили, что в настоящее время организован подвоз питьевой воды. Детские сады сегодня, не работают, а в школах занятия отменили по причине проведения на их базе общероссийской государственной итоговой аттестации.

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