Власти Челябинской области и китайского Чунцина установят торгово-экономические связи

ЧЕЛЯБИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство Челябинской области в среду в рамках проходящей в Челябинске ознакомительной встречи в формате Форума глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписало с народным правительством города Чунцин (КНР) протокол, согласно которому планируется установить между территориями экономические, научные, культурные связи, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

"Подписанный протокол о намерениях правительством Челябинской области и народным правительством города Чунцин подразумевает возможность установления партнерских связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной, образовательной и информационной сферах. Стороны ежегодно будут обмениваться перечнем товаров и услуг, производимых в Челябинской области", - сказала представитель пресс-службы.

Она добавила, что в рамках ознакомительной встречи также было подписано соглашение о сотрудничестве между Центром развития туризма Челябинской области и Китайской международной инвестиционной корпораций "Хуамин". По ее словам, стороны договорились совместно развивать туризм.

Ознакомительная встреча в формате Форума глав регионов проходит в Челябинске, в ней принимают участие делегации Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана. С российской стороны в ней участвует специальный представитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов, представители правительства Челябинской области во главе с губернатором Борисом Дубровским, делегации других регионов России. Делегацию ШОС возглавляет заместитель генерального секретаря Азиз Носиров. Встреча носит подготовительный характер к проведению саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске в 2020 году.

В Челябинске в 2020 году пройдут саммиты ШОС и БРИКС. По данным правительства региона, общая сумма вложений в рамках подготовки к саммитам составит от 40 до 50 млрд рублей. Для их проведения создают конгресс-холл и общественно-деловой центр, будет построено и реконструировано порядка двух десятков объектов гостиничной инфраструктуры, кроме того, запланирована реконструкция аэропорта и аэродрома и других объектов инфраструктуры.

ШОС - международная организация, созданная в июне 2001 года в Шанхае. Ее членами являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. БРИКС - неформальное объединение пяти быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, основано в июне 2006 года.