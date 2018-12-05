Один человек пострадал в результате хлопка газа в гараже Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 5 декабря. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Разгерметизация бытового газового баллона в одном из гаражей кооператива "Автомобилист- 8" в Челябинске во вторник стала причиной хлопка газа с последующим горением. В результате происшествия один человек госпитализирован, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Главного управления МЧС России по области.

"Четвертого декабря в 14:34 местного времени (12:34 мск) поступило сообщение о том, что в результате разгерметизации пятилитрового бытового газового баллона в одном из гаражей ГСК "Автомобилист-8" произошел хлопок газа с последующим горением. В результате происшествия один человек пострадал, огнем уничтожена обшивка в гараже на площади 18 кв. метров, бывшие в употреблении вещи", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС по региону добавили, что несущие конструкции гаража не пострадали.

По данным управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города, пострадавший с ожогами 25% тела госпитализирован в городскую клиническую больницу. Его состояние оценивается как тяжелое.