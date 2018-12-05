Начальник Екатеринбургской таможни уволен в связи с утратой доверия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Начальник Екатеринбургской таможни Алексей Яговитин покинул свой пост. Приказ об увольнении с формулировкой "в связи с утратой доверия" подписал руководитель Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Уральского таможенного управления.

"Глава ФТС Буланин уволил начальника Екатеринбургской таможни с формулировкой "в связи с утратой доверия". Официально он уволен с сегодняшнего дня", - сказали в пресс- службе.

Конкретных причин увольнения в управлении не назвали. "Москва проводила проверку. И пока мы не знаем всех причин", - добавили в ведомстве. Также пока неизвестно, кто будет руководить Екатеринбургской таможней вместо Яговитина, который возглавлял ее с мая 2017 года.