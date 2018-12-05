Центр подготовки волонтеров для международных мероприятий откроют в Челябинске в 2019 г.

ЧЕЛЯБИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Челябинской области намерены осенью 2019 года открыть Дом волонтеров. Он станет основной площадкой подготовки добровольцев для участия в мероприятиях международного масштаба, сообщила в среду пресс-служба регионального министерства образования и науки.

В Челябинске в 2020 году пройдут саммиты ШОС и БРИКС. По данным министерства, для помощи в организации мероприятий планируется привлечь порядка 750 волонтеров. Их набор начнется в феврале 2019 года.

"Инициатором создания регионального центра подготовки волонтерского корпуса для международных событий 2020 года выступила Ассоциация волонтеров Южного Урала. Идею поддержал губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Областной Дом волонтеров, который станет основной площадкой подготовки, откроется осенью 2019 года в Челябинске", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в здании оборудуют современный конференц-зал, рабочие зоны, медиацентр и места для общения, обучения и отдыха. Сейчас идет подготовка к планировке пространства центра.

По данным правительства региона, общая сумма средств на подготовку к саммитам составит 40-50 млрд рублей. Для их проведения создают конгресс-холл и общественно-деловой центр. Также планируется построить и реконструировать порядка 20 гостиниц, аэропорт и другие объекты инфраструктуры.