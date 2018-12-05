Администрация Магнитогорска отвергла претензии владельцев киосков

ЧЕЛЯБИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Магнитогорска Челябинской области не признают претензии владельцев торговых киосков, которые те озвучили накануне во время встречи с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Об этом в среду журналистам сообщила пресс-служба городской администрации.

Ранее сообщалось, что во вторник состоялась рабочая поездка в Магнитогорск Титова, во время которой он провел встречу с владельцами ларьков. На нее пришли порядка 40 человек, которые пожаловались на то, что местные власти якобы навязывают им невыгодные договоры аренды земли и размещения ларьков, а тем, кто не подписывает, объекты сносят. Кроме того, якобы администрация навязала владельцам магазинов на первых этажах правила оформления вывесок, цветовой гаммы элементов фасадов и крыльца. Титов собравшимся ответил, что хочет четко разобраться в ситуации и найти компромиссное решение.

"С бизнесменами в Магнитогорске все решается в нормальном ключе. Предприниматели с руководством районов обсуждают в индивидуальном порядке и решают любые проблемы, которые возникают при ведении бизнеса", - сказали ТАСС в пресс-службе администрации.

В распространенном пресс-релизе уточняется, что в администрации есть несколько управлений, специалисты которых помогают предпринимателям решить все спорные моменты. Власти всегда открыты к общению.

"Сегодня в городе порядка 200 ларьков, владельцы которых заключили договоры на размещение в рамках действующего законодательства. Из них 15 не соответствуют архитектурному облику города. <…> Рекомендуемая форма договора на размещение некапитальных торговых объектов признана отвечающей требованиям закона, то есть легитимной. Кроме того, на сегодняшний день постановления администрации о демонтаже незаконно размещенных некапитальных торговых объектов признаны судами законными и обоснованными", - говорится в сообщении.