В челябинском поселке восстановили прерванную после аварии подачу воды

ЧЕЛЯБИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Ремонтные бригады восстановили подачу воды в поселке Новосинеглазово в Советском районе Челябинска, где из-за коммунальной аварии почти сутки оставались без воды более 4 тысяч жителей, а также несколько социальных объектов. Об этом сообщила в среду пресс-служба водоканала.

"Сегодня, пятого декабря, аварийная ситуация [в поселке Новосинеглазово] была ликвидирована. Воду начали подавать в 14:15 местного времени [12:15 мск]", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ближайшее время будут оценены стоимость восстановительных работ и нанесенный водоканалу ущерб.

Ранее сообщалось, что прорыв водовода произошел во вторник вечером из-за неправильных действий по подключению собственника частного жилого дома. По данным Единой дежурно- диспетчерской службы Челябинска, при проведении земляных работ повредили участок подземного водопровода, из-за чего было нарушено водоснабжение около 169 многоквартирных и 150 частных жилых домов, в которых проживают около 4,5 тыс. человек, под отключение также попали две школы, пять детсадов и поликлиника.