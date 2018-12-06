Не менее 200 человек были эвакуированы из общежития в Екатеринбурге из-за пожара

ТАСС, 6 декабря. Пожар произошел в общежитии в Екатеринбурге, из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек, никто не пострадал. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

"В 00:35 (22:35 мск 5 декабря) на центральный пункт пожарной связи Екатеринбурга поступил сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в здании общежития Екатеринбургского экономико-технологического колледжа на улице Войкова. К месту были направлены три единицы техники и 12 человек личного состава. До прибытия пожарных из общежития самостоятельно эвакуировались 200 человек", - говорится в сообщении.

Возгорание в шахте дымоудаления на площади 0,5 кв. метров было оперативно потушено персоналом общежития до прибытия пожарных. По прибытии пожарные провели обследование помещений общежития. После проветривания студенты вернулись в здание. Причина возгорания устанавливается.