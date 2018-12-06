Челябинские власти усилили контроль за состоянием воздуха в городах из-за жалоб жителей

ЧЕЛЯБИНСК, 6 декабря. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев совместно с надзорными органами потребовал усилить контроль за состоянием воздуха в городах региона, так как поступают жалобы на характерный запах гари от жителей Челябинска, Коркино и Копейска. Пока по результатам проведенных рейдов превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано, сообщил ТАСС в четверг начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан министерства экологии региона Виталий Безруков.

За среду и четверг в Министерство экологии Челябинской области от жителей Челябинска, Коркина и Копейска поступило порядка 30 обращений по поводу висящей в воздухе дымки и характерного запаха гари.

"В связи с тем, что поступают обращения людей по поводу качества атмосферного воздуха, министр экологии региона Сергей Лихачев провел оперативное рабочее совещание с представителями прокуратуры, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, гидрометцентра и представителями крупных предприятий. Он совместно с надзорными органами потребовал усилить контроль над выбросами в атмосферный воздух. Совместно с прокуратурой и Росприроднадзором проведены рейды, они продолжаются. Пока превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.

По данным челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе установились неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеорологические условия: слабый ветер, инверсия. По прогнозам, ситуация может поменяться вечером в четверг.

Челябинская область - крупный промышленный центр. В регионе зарегистрировано свыше 90 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности. Ведущим в экономике является металлургический комплекс.