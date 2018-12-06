Строительный форум 100+ Forum Russia открылся в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Международный форум и выставка высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia открылся в Екатеринбурге.

"Сегодня важны вопросы урбанистики для создания комфортной городской среды", - сказал на церемонии открытия член Совета Федерации от Свердловской области, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий

"Наш город входит в число динамично развивающихся городов-миллиоников, имеет опыт и наработки в сфере уникального строительства и продолжает наращивать компетенции", - сказал, в свою очередь, первый заместитель главы Екатеринбурга Алексей Кожемяко.

100+ Forum Russia - международный конгресс и выставка, посвященные проектированию, строительству, финансированию и эксплуатации высотных и уникальных сооружений. Целью мероприятия является продвижение отечественных компаний, обладающих уникальными высотными компетенциями.