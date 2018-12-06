Роспотребнадзор закрыл детсад в Нижнем Тагиле из-за вспышки кишечной инфекции

ТАСС, 6 декабря. Роспотребнадзор приостановил работу детского сада в Нижнем Тагиле из-за вспышки кишечной инфекции. На недомогание 3 декабря пожаловались 15 детей из нескольких групп детсада № 7 "Радость", рассказала ТАСС пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова.

"Наши специалисты выехали в дошкольное учреждение сразу после поступления информации о случаях острой кишечной инфекции, это предварительный диагноз. На недомогание пожаловались 15 детей, сейчас все они лечатся дома, их состояние оценивается как удовлетворительное. Четвертого декабря были закрыты на карантин группы, в которых были зарегистрированы заболевшие, а вчера наши специалисты составили протокол о временном приостановлении [работы] всего детского сада", - сказала она.

В пресс-службе ведомства добавили, что сотрудниками надзорного ведомства отобраны материалы для лабораторных исследований, в детском саду усилен дезинфекционный режим, обследован персонал дошкольного учреждения и организатора питания. "До конца эпидемиологического расследования мы не можем назвать источник [заболевания], результаты станут известны в течение недели", - добавила Ожиганова.

Также она сообщила, что в ходе проверок специалисты Роспотребнадзора выявили в дошкольном учреждении ряд серьезных нарушений санитарно-эпидемиологического режима.