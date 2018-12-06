Российские ученые разработали порошок, ускоряющий очистку воздуха и воды от загрязнений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Ученые Уральского и Сибирского отделений РАН с коллегами из Уральского федерального университета (УрФУ) разработали порошок для очистки воздуха и воды, который ускоряет процесс разложения загрязнений. Материал смогут использовать в том числе на территориях промышленных предприятий, сообщил в четверг ТАСС директор Института металлургии УрО РАН Андрей Ремпель.

"Мы разработали не растворимый в воде порошок, который будет использоваться для очистки воздуха, а также сточных вод, превращения их в питьевую воду. Сейчас идет его модификация, чтобы он работал под действием солнечного света, что не требует энергии. Технология будет внедряться на промышленных предприятиях, работающих с органическими веществами", - сказал он.

Как пояснила ТАСС младший научный сотрудник Института химии твердого тела УрО РАН Ирина Дорошева, порошок разработан на основе диоксида титана. "Благодаря отбеливающим свойствам диоксид титана применяется в производстве лакокрасочных изделий, пластмасс, бумаге, декоративной косметике и даже в пищевой промышленности, но в настоящее время ученые всего мира рассматривают его в качестве фотокатализатора, способного очищать окружающую среду от органических загрязнений под ультрафиолетовым и солнечным излучением", - уточнила она.

По словам ученых, очистка воздуха от загрязнений происходит за счет их разложения на углекислый газ и воду. "Диоксид титана под действием света ускоряет процесс разложения, поскольку поглощает кванты света. Если определенным образом его модифицировать, то можно сделать активным под облучением солнечного света, значительно снизив при этом стоимость процесса и минимизировать вредное ультрафиолетовое излучение в процессе", - пояснила ТАСС ведущий научный сотрудник Института химии твердого тела УрО РАН Альбина Валеева.

Проект реализуется институтами Уральского и Сибирского отделения РАН с учеными УрФУ (Екатеринбург). "Традиционные методы очистки перестают быть эффективными в связи с увеличением загрязнителей окружающей среды, поэтому и стали разрабатываться новые солнечные технологии, в том числе наш метод", - пояснил ТАСС директор научно-образовательного центра "Наноматериалы и нанотехнологии" УрФУ Илья Вайнштейн.