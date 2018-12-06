Бывший начальник УФМС России по ЯНАО осужден на шесть лет за хищение более 4 млн рублей

ТАСС, 6 декабря. Суд приговорил бывшего начальника управления Федеральной миграционной службы России по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) Игоря Костюка к шести годам колонии общего режима за хищение более 4 млн рублей. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

"Салехардским городским судом в соответствии с позицией государственного обвинителя за совершение преступления УК РФ "Присвоение, то есть хищение вверенных денежных средств в особо крупном размере с использованием служебного положения" осужден бывший начальник управления Федеральной миграционной службы России по ЯНАО Игорь Костюк. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

С 2012 по 2016 год Костюк передавал средства федерального бюджета сотрудникам, неоднократно принимал решения о выплате подчиненным премиального вознаграждения либо материальной помощи в завышенном размере. Кроме того, к уголовной ответственности привлечены Елена Костюк, занимавшая должность начальника отдела, а также бывшие главный бухгалтер - Ирина Нахимчук, заместители начальника управления - Светлана Шульгина и Николай Герасичев. Всего Костюком при пособничестве его супруги Елены, а также Нахимчук, Шульгиной и Герасичева в указанный период похищены денежные средства на общую сумму более 4 млн рублей.

Шульгина, Герасичев, и Нахимчук осуждены на срок от года до 2 лет 6 месяцев условно с установлением испытательного срока, в течение которого осужденные должны своим поведением доказать свое исправление. "С осужденных взысканы похищенные бюджетные деньги. До исполнения имущественных взысканий сохранен арест на недвижимое имущество и автомобили Игоря Костюка и Елены Костюк", - отмечается в сообщении.