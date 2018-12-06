Уральские ученые разработали не имеющую аналогов систему для лечения заболеваний мозга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) разработали не имеющую аналогов технологию для профилактики и лечения заболеваний головного мозга. В ее основе - аппарат нейростимуляции, который улучшает работу нервной системы, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе вуза.

"Ученые университета под руководством профессора Владимира Кубланова создали не имеющую аналогов в России и за рубежом аппаратно-информационную систему для профилактики и лечения заболеваний головного мозга. Эффективность нового метода уже подтвердили клинические испытания. Система состоит из двух блоков: аппарата нейростимуляции - это два электрода, которые крепятся на шее, где располагаются центры управления жизненно важными функциями, и смартфона", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, работа над проектом велась в Научно-исследовательском медико-биологическом инженерном центре высоких технологий Института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ, а испытания были проведены с коллегами из Уральского государственного медицинского университета. "Деликатная, безболезненная электростимуляция данных областей полем низкочастотных импульсов тока оказывает благотворное влияние на серое вещество и кору головного мозга, мозжечок, мозговые артерии, обонятельную систему, ствол головного и вегетативные ядра спинного мозга", - приводит пресс-служба слова Кубланова.

По данным ученых, управление аппаратом вынесено в смартфон лечащего врача с установленным приложением, данные о состоянии пациентов передаются им на сервер медицинского учреждения. "Телемедицина направлена в основном на наблюдение за больным, мониторинг его самочувствия, консультирование. Мы пошли дальше и предлагаем лечение под чутким присмотром врача. [...] Удобство нашей системы в том, что пациент проходит реабилитацию, не выходя из дома, а доктор на удалении, в режиме реального времени виртуально управляет системой и так контролирует одновременно до десяти пациентов, находящихся в состоянии покоя или под различными функциональными нагрузками", - цитирует пресс-служба одного из разработчиков Михаила Бабича.

Компактная система позволяет оперативно получать информацию для постановки диагнозов, выбора курсов лечения, их корректировки или прекращения. "Получены незаурядные результаты: выведение пациентов из вегетативного состояния, лечение рассеянного склероза, артериальной гипертонии, вегетососудистой дистонии, мигрени, депрессивно-тревожных расстройств, аутизма, восстановление мыслительной и эмоциональной деятельности, речи, слуха. Сейчас разработчики заняты поиском партнеров для коммерциализации", - пояснили в пресс-службе.