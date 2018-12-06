Два человека погибли в результате ДТП в Югре

ТАСС, 6 декабря. Два человека погибли и еще двое пострадали в результате ДТП в четверг на подъезде к городу Сургут в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (ХМАО-Югре). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по региону.

"Сегодня около 13:55 (11:55 мск) на подъезде к Сургуту произошло ДТП с участием двух автомобилей Hyundai и Mercedes. В результате ДТП водитель автомобиля Hyundai от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще один пассажир транспортного средства погиб и двое пострадали", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, водитель Hyundai не справилась с управлением и допустила наезд на металлическое ограждение. "От удара транспортное средство отбросило на полосу встречного движения, после чего произошло столкновение с автомобилем Mercedes и большегрузом", - пояснили в пресс-службе.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.