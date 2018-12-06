Около 1,5 тыс. родителей соберутся на форуме по проблемам подростков в Тюмени

ТАСС, 6 декабря. Первый региональный родительский форум "Подростки, родители и rock'n'roll", на котором эксперты расскажут о методах решения подростковых проблем, соберет 1,5 тыс. участников в Тюмени 15 декабря. Об этом сообщила ТАСС в четверг заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Тюменской области Гульнара Байматова.
"Впервые в Тюменской области пройдет масштабный родительский форум, посвященный проблемам современных подростков, в котором примут участие около 1,5 тыс. родителей и заинтересованных в этой теме жителей региона. Подростковые суициды, конфликтные ситуации между подростком и родителями, ранее начало половой жизни, интернет-зависимость - все эти проблемы остро стоят в современном обществе. Пришло время объединиться в их решении и с помощью экспертов искать выход из этих непростых ситуаций", - сказала она.
Как добавила Байматова, на родительский форум в Тюмень приглашены эксперты в области детской и подростковой психологии и психотерапии, будут открыты образовательные и дискуссионные площадки с их участием.
"Родители смогут услышать выступления практикующего психолога, руководителя центра юридической психологии и судебно-психологической экспертизы Нижнего Новгорода, более 20 лет работающей со сложными подростками, Екатерины Васкэ, которая расскажет о ранней подростковой сексуализации. Руководитель центра кризисной психологии в Москве, ведущий эксперт порталов практической кризисной психологии Михаил Хасьминский выступит с докладом "Кто, как и зачем манипулирует сознанием подростка" и даст родителям практические советы, как преодолеть подростковые кризисы. Опытом преодоления переходного возраста подростков поделится с участниками форума гештальт-терапевт, известный блогер Наталья Баймуратова", - уточнила собеседница агентства.
Помимо специалистов из Москвы, Нижнего Новгорода и Вологды в региональном родительском форуме "Подростки, родители и rock'n'roll" примут участие тюменские практикующие детские психотерапевты, специалисты Тюменского государственного медицинского университета, ведущие психологи тюменского центра "Семья".