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Военные летчики в Челябинской области получили два новых бомбардировщика Су-34

Самолеты прибыли из Новосибирска
Су-34 Юрий Смитюк/ТАСС
Су-34
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 6 декабря. Два многоцелевых бомбардировщика Су-34 поступили на вооружение Центрального военного округа. Истребители будут базироваться на военном аэродроме под Челябинском, сообщили в четверг в пресс-службе округа.

"В рамках гособоронзаказа получены два многоцелевых истребителя Су-34. Новые самолеты прибыли из Новосибирска на аэродром базирования полка смешанного авиационного соединения 14-й армии ВВС и ПВО в Челябинской области", - рассказали в округе.

В общей сложности в этом году челябинские летчики получили 14 Су-34. Весь летный состав полка прошел переобучение на новый вид техники в Липецком центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух". Дальность полета Су-34 - до 4 тыс. км, максимальная скорость - до 1900 км/ч, боевая нагрузка - до 8 тонн. Уровень шума Су-34 в два раза ниже предшественников.

Теги
РоссияНовосибирская областьЧелябинская область
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