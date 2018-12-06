{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пострадавший при крушении дельтаплана в Свердловской области скончался в больнице

Инцидент произошел днем 3 декабря, пилот летательного аппарата погиб на месте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Пассажир мотодельтаплана, который потерпел крушение в районе поселка Черноисточинск Свердловской области, скончался в больнице. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

"В ночь на 5 декабря он скончался в больнице", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел днем 3 декабря. Мотодельтаплан "Апогей-16", управляемый жителем Екатеринбурга, взлетел с территории пруда поселка Черноисточинск. Поднявшись на высоту, летательный аппарат потерпел крушение на территории коллективного сада рядом с поселком. Пилот погиб на месте.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека".

Теги
РоссияСвердловская область
Строительство радиологического центра на Ямале начнется в ближайшие два года
По данным властей округа, сейчас идет проектирование объекта
Читать полностью