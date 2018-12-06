Пострадавший при крушении дельтаплана в Свердловской области скончался в больнице

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Пассажир мотодельтаплана, который потерпел крушение в районе поселка Черноисточинск Свердловской области, скончался в больнице. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
"В ночь на 5 декабря он скончался в больнице", - сказал собеседник агентства.
Инцидент произошел днем 3 декабря. Мотодельтаплан "Апогей-16", управляемый жителем Екатеринбурга, взлетел с территории пруда поселка Черноисточинск. Поднявшись на высоту, летательный аппарат потерпел крушение на территории коллективного сада рядом с поселком. Пилот погиб на месте.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека".