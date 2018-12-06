Строительство радиологического центра на Ямале начнется в ближайшие два года

ТАСС, 6 декабря. Строительство радиологического центра в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) начнется в ближайшие два года. В настоящее время идет его проектирование, сообщил в четверг ТАСС заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров в кулуарах форума "Арктика: Настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге.

"Сейчас идет уже проектирование, потом экспертиза и будем приступать к строительству. Я думаю, что в ближайшие два года мы его [радиологический центр] начнем строить", - сказал Мажаров.

Ранее губернатор региона Дмитрий Артюхов в ежегодном докладе о положении дел в округе сказал, что в регионе будут построены 19 медицинских учреждений для лечения различных заболеваний в течение пяти лет, в том числе планируется построить радиологическое отделение для пациентов с новообразованиями. В результате на Ямале будет сформирован центр для борьбы с онкологией.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тысяч человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.