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Суд оставил под арестом экс-замгубернатора Курганской области Ванюкова

Бывший чиновник обвиняется в получении взятки

ТАСС, 7 декабря. Курганский областной суд в пятницу отказал в апелляционной жалобе на меру пресечения бывшему заместителю губернатора Курганской области Роману Ванюкову и оставил его под арестом до 28 января 2019 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Областной суд не удовлетворил апелляцию Ванюкова. Мера пресечения оставлена без изменения", - сказал официальный представитель суда Олег Тихонов.

Курганский областной суд также отклонил апелляцию другого фигуранта по этому уголовному делу Авака Бабаяна, который обвиняется в даче Ванюкову взятки в особо крупном размере.

Ванюков, Бабаян, а также посредник при передаче взятки Пархаев были задержаны 29 ноября. Всем троим судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 января.

Статья УК РФ "Получение взятки", по которой возбуждено уголовное дело, предполагает лишение свободы на срок до 15 лет.

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