СК проводит проверку по факту гибели двух человек во время пожара в Курганской области

ТАСС, 7 декабря. Следователи проводят доследственную проверку после гибели двух пенсионеров в результате пожара в частном доме в Мишкинской районе Курганской области. Об этом сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"6 декабря около села Дубровное Мишкинского района произошло возгорание во второй половине частного жилого дома. После тушения пожара без видимых признаков насильственной смерти обнаружены тела двух мужчин. По данному факту проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены причины возгорания", - говорится в сообщении.

Предварительно, причиной возникновения пожара могло стать замыкание электропроводки.