Учения с ракетными комплексами "Искандер-М" прошли в Поволжье и на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Учения по управлению ракетными ударами с применением оперативных тактических ракетных комплексов "Искандер-М" Центрального военного округа (ЦВО) состоялись в Оренбургской и Свердловской областях. Маневры проводились в рамках подготовки к стратегическим учениям "Центр-2019", об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой округа.

"Учения проводились в рамках Единого дня огня с участием более 500 военнослужащих ракетных бригад ЦВО, дислоцированных в Свердловской и Оренбургской областях", - рассказали в пресс-службе. Военнослужащие отработали совершение маршей в назначенные позиционные районы, оборудование стартовых позиций в инженерном отношении.

"В завершение учения расчеты "Искандер-М" нанесли одиночные и групповые электронные ракетные удары по критически важным объектам условного противника, выполнили противоогневой маневр с целью выхода из-под ответного удара условного противника", - говорится в сообщении.

В военном округе уточнили, что отработка учебно-боевых задач проводилась в интересах группировки войск ЦВО, действующей в оборонительной операции в рамках подготовки к стратегическим учениям "Центр-2019".

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в сентябре 2019 года на территории Центрального военного округа состоятся стратегические командно-штабные учения "Центр". Данные маневры станут главной проверкой боеготовности российской армии в 2019 году. Подготовка к данным учениям стартовала в ЦВО 1 декабря.