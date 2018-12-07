Решение о создании НОЦ в Свердловской области будет приниматься в I полугодии 2019 г.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Решение о создании научно-образовательного центра (НОЦ) в Свердловской области в рамках национального проекта "Наука" будет приниматься в первом полугодии 2019 года. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков в рамках рабочей поездки в Екатеринбург.

"Обсуждались [на совещании] вопросы возможного формирования в Свердловской области научно-образовательного центра. Центр должен интегрировать возможности науки - здесь Уральское отделение РАН - одна из основных научных площадок страны, возможности профессионального образования - Уральский федеральный университет (УрФУ) и другие вузы, которые работают в регионе, и совместная работа университетов и научных организаций с индустриальными партнерами, поэтому с нами сегодня были руководители компаний. <...> Мы должны в фокусе НОЦ всегда видеть совмещение этих задач - наука, образования и экономика, <...> решение [о создании НОЦ] будет приниматься в первом полугодии 2019 года, сегодня можно сказать, что все необходимые предпосылки здесь точно есть", - сказал он.

Как сообщил в пятницу журналистам ректор УрФУ Виктор Кокшаров, партнерами в создании научно-образовательного центра выступят более 20 организаций.

"Сегодня [на совещании в Екатеринбурге с участием министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова] мы говорили о перспективе реализации национального проекта "Наука" и, собственно, научно-образовательного центра. <...> У нас тесная связь с промышленными предприятиями, с партнерами, которых больше 20, которые готовы участвовать в создании и дальнейшей работе НОЦ", - сказал он.

Национальный проект "Наука" должен быть разработан в соответствии с майским указом президента. Согласно поручениям Владимира Путина, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. К этому же сроку должно быть создано не менее 15 НОЦ мирового уровня, а приборная база ведущих научных организаций должна быть обновлена не менее чем на 50%.