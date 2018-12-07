Челябинский бизнес-омбудсмен проверит жалобы владельцев киосков к властям Магнитогорска

ЧЕЛЯБИНСК, 7 декабря. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров организовал проверку жалоб владельцев торговых киосков в Магнитогорске, которые те озвучили во время встречи с федеральным уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в его пресс-службе.

Ранее сообщалось, что во вторник состоялась рабочая поездка Титова в Магнитогорск, во время которой он провел встречу с владельцами ларьков. На нее пришли порядка 40 человек, которые пожаловались на то, что местные власти якобы навязывают им невыгодные договоры аренды земли и размещения ларьков. Кроме того, администрация, по их словам, якобы навязала владельцам магазинов на первых этажах правила оформления вывесок, цветовой гаммы элементов фасадов и крыльца. Титов ответил собравшимся, что хочет четко разобраться в ситуации и найти компромиссное решение.

"Просьбы, жалобы и предложения, которые прозвучали в Магнитогорске со стороны бизнес-сообщества, зафиксированы. Организована проверка. Если факты нарушений прав предпринимателей подтвердятся, документы будут переданы в областную прокуратуру и в другие инстанции", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что, по словам Гончарова, участники встречи пришли к выводу, что не нужно затягивать принятие областного закона, регулирующего отношения в сфере нестационарной торговли. Предприниматели надеются, что после его принятия положение нормализуется: администрация и бизнес будут работать по понятным и прозрачным правилам игры.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Магнитогорска, "с бизнесменами в городе все решается в нормальном ключе". Предприниматели с руководством районов обсуждают в индивидуальном порядке и решают любые проблемы, которые возникают при ведении бизнеса, власти всегда открыты к общению, отметили в пресс-службе. Кроме того, на сегодняшний день постановления администрации о демонтаже незаконно размещенных некапитальных торговых объектов признаны судами законными и обоснованными.