Более 60 работ Марка Шагала показали на выставке в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Выставка 60 подлинных работ художника Марка Шагала, в том числе его иллюстрации к поэме Николая Гоголя "Мертвые души", открылась в Музее архитектуры и дизайна Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) в пятницу в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.

"В Екатеринбурге открылась выставка 60 подлинных работ авангардиста Шагала, которая состоит из трех серий. Первая - это "Мертвые души", которую он начал делать, как только эмигрировал во Францию, писал ее с 1923 по 1925 годы. Вторая серия - это рисунки к Библии 1930-х годов. А третья серия "И на земле…" - это работы по стихам французского писателя Андре Мальро", - рассказал журналистам директор выставочного общества "Уральские выставки" Андрей Щенников.

По его словам, на выставке представлено 60 работ: 28 работ к "Мертвым душам", 17 работ к Библии и 15 работ из серии "И на земле…" о боевых действиях в Испании в период гражданской войны. "Выставка впервые экспонируется в Екатеринбурге данными тремя сериями. Хотелось бы добавить, что работы Шагала к "Мертвым душам" находятся всего лишь в двух музеях: в Эрмитаже и Третьяковской галерее, но и там они выставляются редко, только частями", - отметил Щенников.

Выставка продлится до 16 декабря.

Марк Шагал (1887-1985) - один из самых известных представителей художественного авангарда XX века. Иллюстрации к Библии он начал создавать в 1930-е годы, а графическая поэма к "Мертвым душам" была выпущена осенью 1948 года.