Суд оставил под арестом подозреваемого в мошенничестве блогера Устинова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Свердловский областной суд в пятницу не удовлетворил апелляцию на арест уральского блогера Александра Устинова, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 1 декабря заключил Устинова под стражу до 25 января 2019 года. Блогер якобы создал группу для реализации различных мошеннических схем. "Областной суд признал решение Верх-Исетского городского суда обоснованным. Александр Устинов останется под арестом до 25 января включительно", - сказала собеседница агентства.

Заявление о привлечении к ответственности Устинова в правоохранительные органы подало руководство Артемовского машиностроительного завода "Вентпром" (Свердловская область). В пресс-службе "Вентпрома" заявили, что 29 ноября блогер был задержан "после передачи денежной суммы в обмен на прекращение не соответствующих закону действий в отношении руководства предприятия".

По данным СМИ, Устинов вел телеграм-каналы "Устинов троллит" (70 тыс. подписчиков) и "ДИП дубернатора" (1,7 тыс. подписчиков), а также имеет отношение к сайту ustav.net.