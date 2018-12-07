Суд на Урале рассмотрит дело о мошенничестве глав кредитного кооператива на 1,6 млрд руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 декабря. /ТАСС/. Руководители кредитного потребительского кооператива, обвиняемые в мошенничестве по принципу финансовой пирамиды на сумму более 1,6 млрд рублей, предстанут перед судом. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

"Руководители некоммерческой организации Кредитный потребительский кооператив граждан "Актив" обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Мошенничество" и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем". Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

С 2005 по 2010 год обвиняемые, действуя по принципу финансовой пирамиды, под предлогом привлечения денежных средств граждан для участия в торгах на рынке обмена валют по свободным ценам совершили хищение более 1,3 млрд рублей. Установлено, что обвиняемые создали целую сеть кредитных кооперативов по всей России, организовав широкую рекламную кампанию. "Фактически от их действий пострадали более 26,5 тыс. граждан, общая сумма ущерба которых составила свыше 1,6 млрд рублей", - отмечается в сообщении областной прокуратуры.