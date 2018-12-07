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Власти Челябинской области будут следить за выбросами предприятий с помощью квадрокоптеров

Аппараты будут использоваться в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе
Вид на Магнитогорск Донат Сорокин/ТАСС
Вид на Магнитогорск
© Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Министерство экологии Челябинской области приобрело квадрокоптеры для мониторинга вредных выбросов, чтобы с их помощью оценить ситуацию на предприятиях, куда ранее не могли попасть проверяющие. Эксплуатировать аппараты будут отделы экологического надзора в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе, сообщила в пятницу пресс-служба министерства.

Челябинская область - крупный промышленный центр. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы в атмосферу с предприятий региона зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ (фенол, диоксид азота, формальдегид). В частности, в среду и четверг в Министерство экологии региона от жителей Челябинска, Коркино и Копейска поступило порядка 30 обращений по поводу дымки в воздухе и характерного запаха гари.

"Мониторинг нарушений природоохранного законодательства проводится с помощью рейдов и передвижных лабораторий. При этом возникают трудности с тем, чтобы попасть на территорию некоторых промышленных предприятий. А теперь, когда в арсенал добавлены квадрокоптеры, сможем вести мониторинг даже там, куда раньше не могли зайти. Кроме того, их будут использовать в том числе для поиска несанкционированных свалок и для мониторинга состояния свалок", - пояснил ТАСС начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан министерства экологии региона Виталий Безруков.

Сумму, потраченную на покупку нового оборудования, в пресс-службе министерства ТАСС не уточнили.

По официальным данным в Челябинской области зарегистрировано свыше 90 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности. Ведущим в экономике является металлургический комплекс.

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