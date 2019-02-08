Цуканов призвал челябинские власти разъяснить процесс расселения дома в Магнитогорске

Президент РФ Владимир Путин 16 января на совещании с членами правительства поручил расселить весь дом, а не несколько подъездов, но не все жители с этим согласились. Сейчас ведется демонтаж наиболее поврежденных при ЧП седьмого и восьмого подъездов, решение по расселению будет принято после его окончания и полного обследования дома.

"На мой взгляд, здесь не в полной мере людям разъяснили их потенциальные возможности - в какой мере регион понимает поручение президента. Пошли дискуссии - можно ли оставить часть людей в этих квартирах, кто-то переедет в другие квартиры, но никто не обозначил, где эти дома будут построены, в какие сроки дома будут построены, насколько потеряется связь жителей со школами, детскими садами, которые посещали их дети, больницами, поликлиниками. Вот здесь необходимо еще раз региональным властям разъяснить: дома будут построены в таком-то районе, или квартиры будут приобретены там-то. Если вы не хотите в квартиры переезжать, вот вам компенсация, деньги на эти цели правительство по поручению президента уже выделило", - сказал Цуканов.

Он подчеркнул, что диалог с жителями необходимо продолжить. "Власти должны не скрывать все эти вопросы, свои проблемы, я понимаю, может быть, земли рядом с эти домом свободной в таком объеме нет, но ведь можно взять несколько земельных участков и построить эти дома рядом. Людям комфортно жить там, где они жили, рядышком со школами, с детским садиком. Поэтому, наверное, в этом проблема - нужно больше разговаривать и четко рассказывать, как они проблемы будут решать", - считает Цуканов.

Утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске произошло обрушение перекрытий в одном из подъездов 10-этажного жилого дома, погибли 39 человек. В первые часы были спасены 18 человек, еще шестерых, в том числе двух детей, сотрудники МЧС спасли, разбирая завалы.