Более 9,5 млн рублей задолженности по зарплате выплатили рабочим предприятия на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Более 9,5 млн рублей задолженности по зарплате выплачено 314 рабочим муниципального предприятия "Тавдинские инженерные системы" в Свердловской области после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщается в пятницу на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"Ранее было установлено, что у муниципального унитарного предприятия "Тавдинские инженерные системы" имеется задолженность по заработной плате за ноябрь и декабрь 2018 года перед 314 работниками на общую сумму свыше 9,6 млн рублей. По результатам комплекса мер, принятых прокуратурой, задолженность по заработной плате предприятием погашена в полном объеме", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что для погашения задолженности прокуратура внесла представление о ликвидации долга, а также начислена компенсация за нарушение срока выплаты зарплаты на сумму свыше 126 тыс. рублей. Кроме того, директор предприятия оштрафован согласно статье КоАП - "Невыплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение".

"Тавдинские инженерные системы", согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, занимаются "производством пара и горячей воды (тепловой энергии)".