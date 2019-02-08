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Около 500 человек эвакуировали из-за возгорания автомобиля у ТРЦ в Екатеринбурге

Никто не пострадал

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Около 500 человек эвакуировали вечером в пятницу из-за возгорания автомобиля на парковке торгово-развлекательного центра (ТРЦ) "Алатырь" в Екатеринбурге. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

"Екатеринбург, возгорание моторного отсека автомобиля на парковке минус второго этажа ТРЦ "Алатырь", потушено до прибытия пожарных. В здании сработала пожарная сигнализация, из здания до прибытия пожарных службой охраны были эвакуированы 500 человек", - сказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. "К месту вызова выезжали семь единиц пожарной техники и 22 человека", - добавили в пресс-службе.

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